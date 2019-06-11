Мамаев назвал дату своего освобождения

Мамаев рассказал, когда выйдет на свободу

Футболист Павел Мамаев надеется отправиться в колонию поближе к Москве и рассчитывает выйти на свободу 10 ноября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова

По словам Мельникова, и Мамаев, и второй осужденный футболист — Александр Кокорин — уже «настроились» на переезд в колонию.

«Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории», — рассказал представитель ОНК.

Как подсчитал Мамаев, если Мосгорсуд не сократит ему срок, то его заключение завершится 10 ноября 2019 года. Переезд в колонию футболист воспринимает как «смену обстановки» и уверен, что время там пойдет быстрее. Кроме того, в колонии будет больше возможностей для занятий спортом.

По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.

Представитель ОНК добавил, что у Мамаева московская прописка, поэтому его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы, но куда именно — «для него не принципиально».

В прошлом году в интернете появились видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.

День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, фигуранты дела выйдут на свободу раньше. Сразу же после вступления приговора в силу они смогут просить об условно-досрочном освобождении.