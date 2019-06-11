Мамаев назвал дату своего освобождения

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамаев рассказал, когда выйдет на свободу 

Рамблер + ещё 7 57 минут назад
Футболист Павел Мамаев надеется отправиться в колонию поближе к Москве и рассчитывает выйти на свободу 10 ноября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
По словам Мельникова, и Мамаев, и второй осужденный футболист — Александр Кокорин — уже «настроились» на переезд в колонию.
«Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории», — рассказал представитель ОНК.
Как подсчитал Мамаев, если Мосгорсуд не сократит ему срок, то его заключение завершится 10 ноября 2019 года. Переезд в колонию футболист воспринимает как «смену обстановки» и уверен, что время там пойдет быстрее. Кроме того, в колонии будет больше возможностей для занятий спортом.
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Представитель ОНК добавил, что у Мамаева московская прописка, поэтому его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы, но куда именно — «для него не принципиально».
В прошлом году в интернете появились видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.
День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, фигуранты дела выйдут на свободу раньше. Сразу же после вступления приговора в силу они смогут просить об условно-досрочном освобождении.
Комментарии8
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Иван Мельников , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба нацелен обойти Кержакова
Защитник «Лиона» перейдет в «Реал»
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было10
Отец Нурмагомедова: «Я украл у Хабиба детство»3
Сборная Польши не оставила шансов команде Израиля
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение