Легенда «Барселоны» заявил, что Аршавин мог перейти в каталонский клуб

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави сообщил, что российский футболист Андрей Аршавин получал предложение о переходе в каталонский клуб. Даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в «Барселону». Но каждое лето вылезает столько имен в связке с «Барсой», что в итоге не знаешь, что правда, а что нет, — рассказал Хави на YouTube-канале Евгения Савина. Хави — чемпион мира и двукратный чемпион Европы. За «Барселону» игрок провёл 767 матчей, забив 85 мячей и отдав 173 результативных паса. Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году выступлениями за казахстанский «Кайрат». В качестве игрока сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. С «Зенитом» Аршавин выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА Ранее News.ru сообщал, что судья участка № 97 мирового суда Санкт-Петербурга перенесла процесс развода экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село. Об этом рассказал адвокат супруги спортсмена Алисы Александр Добровинский