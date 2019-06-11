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Легенда «Барселоны» заявил, что Аршавин мог перейти в каталонский клуб 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави сообщил, что российский футболист Андрей Аршавин получал предложение о переходе в каталонский клуб.
Даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в «Барселону». Но каждое лето вылезает столько имен в связке с «Барсой», что в итоге не знаешь, что правда, а что нет, — рассказал Хави на YouTube-канале Евгения Савина.
Хави — чемпион мира и двукратный чемпион Европы. За «Барселону» игрок провёл 767 матчей, забив 85 мячей и отдав 173 результативных паса.
Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году выступлениями за казахстанский «Кайрат». В качестве игрока сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. С «Зенитом» Аршавин выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Ранее News.ru сообщал, что судья участка № 97 мирового суда Санкт-Петербурга перенесла процесс развода экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село. Об этом рассказал адвокат супруги спортсмена Алисы Александр Добровинский.
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Футбол , Александр Добровинский , Евгений Савин , Андрей Аршавин , УЕФА , Зенит
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