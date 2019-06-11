Бутан — первая сборная, потерявшая шансы выйти на ЧМ-2022

Сборная Бутана стала первой командой, которая потеряла шансы выйти в финальную стадию ЧМ-2022.

В квалификационном раунде Бутан по сумме двух матчей уступил сборной Гуама (1:0, 0:5).

Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.