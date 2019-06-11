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Бутан — первая сборная, потерявшая шансы выйти на ЧМ-2022 

Евро-футбол.Ру + ещё 5 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Бутана стала первой командой, которая потеряла шансы выйти в финальную стадию ЧМ-2022.
В квалификационном раунде Бутан по сумме двух матчей уступил сборной Гуама (1:0, 0:5).
Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.
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