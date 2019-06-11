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СМИ: итальянский футбольный клуб «Наполи» намерен купить Икарди у «Интера» 

ТАСС + ещё 4 30 минут назад
Фото: Reuters
Итальянский "Наполи" намерен приобрести аргентинского футболиста "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.
По данным источника, "Интер" предложил обменять 26-летнего нападающего на польского полузащитника "Наполи" Петра Зелиньского и испанца Фабиана Руиса.
В ходе переговоров "Наполи" заявил, что эти футболисты не продаются, но клуб готов включить в сделку нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье. Отмечается, что Антонио Конте, возглавивший "Интер" 31 мая, имел конфликт с Инсинье во время работы в сборной Италии, из-за чего форвард не вызывался в состав национальной команды.
Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди близок к уходу из "Интера" этим летом, так как он не входит в планы Конте. Кроме того, отношения аргентинца с клубом сильно испортились из-за лишения его капитанской повязки три месяца назад.
Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл 219 матчей, в которых отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач, дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом Серии А. За сборную Аргентины нападающий сыграл восемь матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €80 млн
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Футбол , Фабиан Руис , Петр Зелиньский , Газета.Ru
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