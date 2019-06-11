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СМИ: футболист Де Росси после 18 лет в «Роме» станет игроком клуба MLS «Лос-Анджелес» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.
26 мая Де Росси провел свой последний матч за "Рому" в рамках заключительного тура чемпионата Италии и покинул клуб, за который играл в течение 18 лет.
По информации издания, 35-летний полузащитник принял предложение от калифорнийского клуба.
Де Росси является воспитанником римского клуба, всего за команду он провел 616 матчей во всех турнирах, забив 63 гола и отдав 54 результативные передачи. В составе "Ромы" полузащитник становился обладателем Кубка (2006/07, 2007/08) и Суперкубка Италии (2007). В составе сборной Италии Де Росси стал чемпионом мира (2006) и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года. В текущем сезоне Де Росси провел 23 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
"Рома" в турнирной таблице чемпионата Италии заняла шестое место, набрав 66 очков, и завоевала право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы на будущий сезон.
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Футбол , Газета.Ru
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