«Челси» видит на посту главного тренера Бенитеса

Лондонский "Челси" может возглавить главный тренер "Ньюкасла" Бенитес, сообщает "Советский спорт".

По информации Tuttosport, "аристократы" в настоящее время ищут кандидатов на место своего наставника Маурицио Сарри, который в скором времени возглавит туринский "Ювентус".

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не хочет расставаться с 59-летним специалистом и предлагает ему продлить контракт на выгодных условиях.

Так, Бенитес может рассчитывать на £15 млн годового оклада от "сорок". Однако новый договор будет рассчитан лишь на сезон, что смущает испанца.

Также в прессе появляются сообщения о том, что в скором времени английский клуб будет продан миллиардеру из Абу-Даби шейху Халиду Бин Султану Бен Заиду Аль Нахайяну, который является родственником шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити".

Бенитес уже работал в структуре "Челси". Так, в сезоне-2012/13 он был исполняющим обязанности главного тренера синих. Под его руководством "аристократы" смогли выиграть Лигу Европы, однако так и не смог закрепиться на посту.