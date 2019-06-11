Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» видит на посту главного тренера Бенитеса 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Лондонский "Челси" может возглавить главный тренер "Ньюкасла" Бенитес, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, "аристократы" в настоящее время ищут кандидатов на место своего наставника Маурицио Сарри, который в скором времени возглавит туринский "Ювентус".
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не хочет расставаться с 59-летним специалистом и предлагает ему продлить контракт на выгодных условиях.
Так, Бенитес может рассчитывать на £15 млн годового оклада от "сорок". Однако новый договор будет рассчитан лишь на сезон, что смущает испанца.
Также в прессе появляются сообщения о том, что в скором времени английский клуб будет продан миллиардеру из Абу-Даби шейху Халиду Бин Султану Бен Заиду Аль Нахайяну, который является родственником шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити".
Бенитес уже работал в структуре "Челси". Так, в сезоне-2012/13 он был исполняющим обязанности главного тренера синих. Под его руководством "аристократы" смогли выиграть Лигу Европы, однако так и не смог закрепиться на посту.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" поборется с "Манчестер Юнайтед" за игрока "Лестера".
Газета.Ru: последние новости
Легенда английского футбола: на ЧМ-2018 я ощутил страдания россиян Форвард "Спартака" хочет перейти в "Порту" с понижением зарплаты Защитник сборной Сан-Марино не знал о Дзюбе до матча с Россией
Комментарии
Футбол , Майк Эшли , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна возможная дата нового поединка Усика
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал»1
«Спартак» поборется с ЦСКА за игрока сборной Японии
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение