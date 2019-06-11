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«Спартак» планирует перехватить у ЦСКА полузащитника сборной Японии 

Вести.Ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: EPA
Сразу два московских клуба готовы побороться за полузащитника голландского "Гронингена" и сборной Японии Рицу Доана. Речь идет о "Спартаке" и ЦСКА. Нынешний клуб японца оценивает своего игрока в восемь миллионов евро.
Представители "Спартака" уже готовят предложение "Гронингену" на требуемую ими сумму, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на CoolJapanSoccer. В то же время армейцы уже делали предложение голландцам, но те его отвергли.
Кроме того, также претендентами на Доана являются английский "Саутгемптон" и донецкий "Шахтер". В минувшем сезоне Доан принял участие в 32 встречах чемпионата Нидерландов, в которых он стал автором пяти голов и трех результативных передач.
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Футбол , Рицу Доан , Спартак
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