СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи

По информации румынского издания Digisport, за 20-летним игроком также следят "Севилья" и "Арсенал". Потенциальная сумма трансфера оценивается в 8,5 миллионов евро.

Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в "Андерлехт" (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в "Тоттенхэм" (9,5 миллионов).

Янис Хаджи — сын бывшего игрока "Реала" , "Барселоны" и сборной Румынии​ Георге Хаджи , который является главным тренером "Вииторула".

В сезоне 2018/19 Янис Хаджи провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.