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СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи 

Спорт-Экспресс + ещё 7 24 минуты назад
Фото: Alex Nicodim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
"Спартак" ведет переговоры по переходу капитана и полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи.
По информации румынского издания Digisport, за 20-летним игроком также следят "Севилья" и "Арсенал". Потенциальная сумма трансфера оценивается в 8,5 миллионов евро.
Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в "Андерлехт" (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в "Тоттенхэм" (9,5 миллионов).
Янис Хаджи — сын бывшего игрока "Реала", "Барселоны" и сборной Румынии​ Георге Хаджи, который является главным тренером "Вииторула".
В сезоне 2018/19 Янис Хаджи провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.
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