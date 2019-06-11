Форвард «Спартака» хочет перейти в «Порту» с понижением зарплаты

Как информирует португальское онлайн-издание ojogo.pt, 28-летнему нападающему красно-белых предложили соглашение, рассчитанное на четыре года с годовым окладом в €1,5 млн Столичный клуб выплачивает годовую зарплату футболисту чуть больше — €1,8 млн "Спартак" хочет получить за кабо-вердианского форварда не меньше €10 млн Португальский клуб согласен только на €8 млн Зе Луиш перешел в московскую команду в 2015 году.

В завершившемся сезоне он принял участие в 25 матчах, став автором десяти голов и четырех результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет купить бразильского игрока за €2,5 млн