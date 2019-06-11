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Форвард «Спартака» хочет перейти в «Порту» с понижением зарплаты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство португальского "Порту" смогло договориться с игроком московского "Спартака" Зе Луишем о контракте, сообщает "Советский спорт".
Как информирует португальское онлайн-издание ojogo.pt, 28-летнему нападающему красно-белых предложили соглашение, рассчитанное на четыре года с годовым окладом в €1,5 млн Столичный клуб выплачивает годовую зарплату футболисту чуть больше — €1,8 млн "Спартак" хочет получить за кабо-вердианского форварда не меньше €10 млн Португальский клуб согласен только на €8 млн Зе Луиш перешел в московскую команду в 2015 году.
В завершившемся сезоне он принял участие в 25 матчах, став автором десяти голов и четырех результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет купить бразильского игрока за €2,5 млн
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Футбол , Луиш Зе , Спартак , Советский спорт
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