Дракслер рассказал подробности своего конфликта с Неймаром

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер рассказал о том, как произошел его конфликт с одноклубником бразильским нападающим Неймаром. Несколько месяцев назад футболисты едва не подрались в раздевалке.

"Между мной и Неймаром действительно был конфликт. Подобное часто случается во всех командах. Разница только в том, что когда участником скандала становится Неймар, об этом сразу пишут журналисты.

Наш конфликт произошел во время матча. Мы оба были злы и стали кричать друг на друга. Каждый пытался быть громче. В принципе, ничего особенного, просто мы тогда плохо соображали", — приводит слова Дракслера Kicker.

В минувшем сезоне 25-летний Дракслер провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. На счету 27-летнего Неймара 23 гола и 13 голевых передач в 28 поединках.