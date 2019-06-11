Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Аргентинский футболист заработал за год $127 млн Второе место в списке занял португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ($109 млн), третье — бразильский игрок ПСЖ Неймар ($105).

Лидером по странам являются США (62 спортсмена из 100), самым представительным видом спорта — баскетбол (35 атлетов).

С полным список самых богатых атлетов мира можно ознакомиться здесь

Ранее News.ru писал, что Месси не верит в победу сборной Аргентины в Кубке Америки.