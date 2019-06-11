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«Спартак» назвал цену, за которую готов продать Зе Луиша 

News.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Футбольный клуб «Порту» согласовал условия личного соглашения с форвардом московского «Спартака» Зе Луишем.
Как сообщает O Jogo, московский клуб намерен получить за футболиста не менее €10 млн При этом португальцы предлагают за африканца лишь €8 млн Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл 25 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.
Ранее News.ru писал, что отец Алана Дзагоева прокомментировал слухи о переходе сына в мексиканский клуб.
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Футбол , Луиш Зе , Алан Дзагоев , Спартак
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