«Спартак» назвал цену, за которую готов продать Зе Луиша

Зе Луишем. Футбольный клуб «Порту» согласовал условия личного соглашения с форвардом московского «Спартака»

Как сообщает O Jogo, московский клуб намерен получить за футболиста не менее €10 млн При этом португальцы предлагают за африканца лишь €8 млн Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл 25 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.