Полузащитник клуба ФНЛ перешёл в «Ростов»

Полузащитник футбольного клуба «Балтика» (Калининград) Александр Саплинов перешёл в «Ростов».

Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан на четыре года. Детали сделки не уточняются.

Саплинов, который может выступать на позициях нападающего и полузащитника, является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в «Энергомаше» , также выступал за «Салют» и «Сокол» из Саратова, за который забил семь голов.

В зимнее трансферное окно перешёл в «Балтику», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), провёл 13 матчей и отличился шестью голами.