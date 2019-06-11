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Полузащитник клуба ФНЛ перешёл в «Ростов» 

News.ru 41 минуту назад
Фото: footballfcrostov/vk.com
Полузащитник футбольного клуба «Балтика» (Калининград) Александр Саплинов перешёл в «Ростов».
Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан на четыре года. Детали сделки не уточняются.
Саплинов, который может выступать на позициях нападающего и полузащитника, является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют» и «Сокол» из Саратова, за который забил семь голов.
В зимнее трансферное окно перешёл в «Балтику», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), провёл 13 матчей и отличился шестью голами.
Защитник Дмитрий Чистяков подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», писал News.ru.
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