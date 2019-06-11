Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана

В Баку завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе Е. Сборная Словакии разгромила хозяев поля команду Азербайджана 5:1.

Гости вышли вперед на 8 минуте после точного удара Станислава Лоботки . В середине тайма Юрай Куцка развил успех. Нападающий "Крыльев Советов" Руслан Шейдаев отыграл один гол и подарил азербайджанской сборной надежду на спасение. Но тут же последовал гол Марека Гамшика