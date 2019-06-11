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Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: EPA
В Баку завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе Е. Сборная Словакии разгромила хозяев поля команду Азербайджана 5:1.
Гости вышли вперед на 8 минуте после точного удара Станислава Лоботки. В середине тайма Юрай Куцка развил успех. Нападающий "Крыльев Советов" Руслан Шейдаев отыграл один гол и подарил азербайджанской сборной надежду на спасение. Но тут же последовал гол Марека Гамшика.
Во втором тайме Гамшик забил свой второй мяч. Подвел итог встречи Давид Ганцко — 5:1. Сборная Словакии набрала 6 и вышла в лидеры группы Е. По 6 очков у команд Венгрии и Хорватии, но словаки впереди благодаря лучшей разнице мячей. Три очка у сборной Уэльса. Команда Азербайджана проиграла все четыре встречи.
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