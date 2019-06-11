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Стали известны составы сборных России и Кипра 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I. Сборная России сыграет с командой Кипра. Стали известны составы участников встречи.
Сборная России выйдет на поле в таком составе. Гильерме Маринато — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов — Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин — Антон Миранчук, Артем Дзюба, Алексей Ионов. Запасные: Андрей Лунев, Антон Шунин, Евгений Чернов, Сергей Петров, Роман Нойштедтер, Максим Беляев, Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, Федор Чалов, Федор Смолов. По сравнению с предыдущем матчем со сборной Сан-Марино в стартовом составе олно изменения. Вместо Алексея Миранчука с первых минут начнет встречу Алексей Ионов.
Состав Кипра начнет встречу в таком составе: Урко Пардо — Николаос Иоанну, Константинос Лаифис, Яннис Кусулос, Андреас Макрис — Ренату Маргаса, Яннис Кости, Костакис Артиматас, Андреас Авраам, Пиерос Сотириу, Адониос Георгиу.
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Футбол , Андреас Авраам , Магомед Оздоев , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Сергей Петров , Евгений Чернов , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Андрей Лунев , Александр Головин , Зелимхан Бакаев , Андреас Макрис , Ильзат Ахметов , Артем Дзюба , Федор Чалов , Марио Фернандес , Дмитрий Баринов , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Федор Смолов , Роман Нойштедтер , Алексей Ионов , Максим Беляев
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