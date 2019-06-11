Московское «Торпедо» усилилось двумя футболистами с опытом игры в Российской премьер-лиге.
Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о переходе Александра Рязанцева и Игоря Лебеденко. Оба игрока в прошедшем сезоне выступали в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Химки» и «Факел» соответственно.
Рязанцев в чемпионате-2018/19 провёл 27 матчей, забив четыре гола. На счету Лебеденко 33 сыгранных поединка и 14 мячей.
Ранее фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером.