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«Торпедо» объявило о трансферах Рязанцева и Лебеденко 

RT на русском + ещё 21 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Московское «Торпедо» усилилось двумя футболистами с опытом игры в Российской премьер-лиге.
Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о переходе Александра Рязанцева и Игоря Лебеденко. Оба игрока в прошедшем сезоне выступали в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Химки» и «Факел» соответственно.
Рязанцев в чемпионате-2018/19 провёл 27 матчей, забив четыре гола. На счету Лебеденко 33 сыгранных поединка и 14 мячей.
Ранее фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером.
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Футбол , Игорь Лебеденко , Александр Рязанцев
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