«Торпедо» объявило о трансферах Рязанцева и Лебеденко

Московское «Торпедо» усилилось двумя футболистами с опытом игры в Российской премьер-лиге.

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о переходе Александра Рязанцева Игоря Лебеденко . Оба игрока в прошедшем сезоне выступали в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Химки» и «Факел» соответственно.

Рязанцев в чемпионате-2018/19 провёл 27 матчей, забив четыре гола. На счету Лебеденко 33 сыгранных поединка и 14 мячей.

Ранее фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером.