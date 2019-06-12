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Черчесов: «расслабона» в команде не было 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не смогла реализовать все моменты.
Мы знали, что будет непросто, потому что Кипр — обученная и организованная команда с игроками хорошего уровня. Мы им помогли, потому что не реализовали моменты. Не знаю, было ли вне игры при отменённых голах, — передаёт слова Черчесова корреспондент News.ru.
Кроме того, 55-летний специалист отметил, что игра получилась нервной.
1:0 — скользкий счёт, соперник чувствовал, что любой стандарт и контратака может принести дивиденды. Поэтому игра получилась нервной. Но сезон мы завершили на хорошей ноте с двумя победами. Решение играть в регионах себя оправдало. Мы благодарны болельщикам за заполненные стадионы, — добавил тренер.
Также, наставник считает, что несмотря на высокий прессинг и давление на соперника, настрой у команды был хороший.
Были моменты, где мы неправильно располагались геометрически, передерживали мяч, но настрой был хороший, мы прессинговали, старались подавить соперника. Плохо, что это не превратилось в голы. «Расслабона» в команде не было. Претензии могу предъявить только к себе, — утверждает Черчесов.
Наставник киприотов отметил, что только к концу встречи сборной Кипра удалось приблизиться к уровню российской команды, писал News.ru.
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Футбол , Станислав Черчесов
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