Черчесов: «расслабона» в команде не было

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что команда не смогла реализовать все моменты.

Мы знали, что будет непросто, потому что Кипр — обученная и организованная команда с игроками хорошего уровня. Мы им помогли, потому что не реализовали моменты. Не знаю, было ли вне игры при отменённых голах, — передаёт слова Черчесова корреспондент News.ru.

Кроме того, 55-летний специалист отметил, что игра получилась нервной.

1:0 — скользкий счёт, соперник чувствовал, что любой стандарт и контратака может принести дивиденды. Поэтому игра получилась нервной. Но сезон мы завершили на хорошей ноте с двумя победами. Решение играть в регионах себя оправдало. Мы благодарны болельщикам за заполненные стадионы, — добавил тренер.

Также, наставник считает, что несмотря на высокий прессинг и давление на соперника, настрой у команды был хороший.

Были моменты, где мы неправильно располагались геометрически, передерживали мяч, но настрой был хороший, мы прессинговали, старались подавить соперника. Плохо, что это не превратилось в голы. «Расслабона» в команде не было. Претензии могу предъявить только к себе, — утверждает Черчесов.

Наставник киприотов отметил, что только к концу встречи сборной Кипра удалось приблизиться к уровню российской команды, писал News.ru.