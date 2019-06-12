«Барселона» заинтересовалась форвардом «Реал Сосьедада»

Форвард "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль попал в зону интересов каталонской "Барселоны", сообщает "Советский спорт".

Как утверждает Diario Sport, 22-летний футболист привлек внимание главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде. Он считает, что Оярсабаля впереди может ждать интересное будущее.

Наставник каталонцев отметил его напор и скорость, также обратив внимание на техническую одаренность нападающего "Сосьедада".

Сообщается, что на испанцем также заинтересовались в мадридском "Атлетико".

В 2018 году Оярсабаль продлил контракт с клубом до 2024 года. В соглашении прописан его годовой оклад размером в €70 млн В завершившемся сезоне 22-летний игрок принял участие в 41 маье всех турниров в составе испанской команды, оформив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Ранее "Барселона" получила предложение по пяти игрокам.