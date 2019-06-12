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«Барселона» заинтересовалась форвардом «Реал Сосьедада» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Форвард "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль попал в зону интересов каталонской "Барселоны", сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Diario Sport, 22-летний футболист привлек внимание главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде. Он считает, что Оярсабаля впереди может ждать интересное будущее.
Наставник каталонцев отметил его напор и скорость, также обратив внимание на техническую одаренность нападающего "Сосьедада".
Сообщается, что на испанцем также заинтересовались в мадридском "Атлетико".
В 2018 году Оярсабаль продлил контракт с клубом до 2024 года. В соглашении прописан его годовой оклад размером в €70 млн В завершившемся сезоне 22-летний игрок принял участие в 41 маье всех турниров в составе испанской команды, оформив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.
Ранее "Барселона" получила предложение по пяти игрокам.
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Футбол , Микель Оярсабаль , Советский спорт
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