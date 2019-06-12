Португальский специалист Жозе Моуринью может вновь возглавить лондонский "Челси", сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, экс-наставник "синих" попал в список кандидатов на пост, который был составлен руководством клуба.
Отмечается, что португальцу будет поставлена задача попасть в топ-4 Английской премьер-лиги (АПЛ).
Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить пятикратных чемпионов мира.