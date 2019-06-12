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Сборная России по футболу вернулась в Москву 

RT на русском 46 минут назад
Фото: @TeamRussia Twitter/ RT
Сборная России по футболу вернулась в Москву из Нижнего Новгорода, где прошёл матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
За время сбора, национальная команда провела контрольный матч к клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» на базе в Новогорске, а также сборными Сан-Марино и Кипра в рамках отбора на Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде.
Следующий матч сборная России Станислава проведет на выезде 6 сентября против команды Шотландии.
Ранее Николай Комличенко заявил, что не расстроился, не попав в заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром.
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