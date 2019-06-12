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Неймара не будет на обложке игры «FIFA 2020» 

Газета.Ru + ещё 3 12 июня 2019
Фото: РИА Новости
Форварда сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймара не будут помещать на обложку игры компании Electronic Arts (EA), передает "Советский спорт".
По информации El Mundo Deportivo, фото футболиста должно было украсить оболожку полпулярной игры компании — футбольного симулятора FIFA 2020.
Вероятно, на такое решение повлиял скандал с участием Неймара. Бразильца обвинили в изнасиловнии.
Модель Нажила Триндади заявила, что 27-летний нападающий "ПСЖ" применил к ней насильственные действия сексуального характера в одном из парижских отелей. Она также сообщилоа, что Неймар избил ее и вел себя очень грубо.
Позже она назвала его наркоманом.
Релиз игры намечен на 27 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что адвокат отказался от девушки, которая обвинила Неймара в изнасиловании.
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