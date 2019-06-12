Оборин назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

Сергей Оборин стал главным тренером воронежского "Факела", выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Главная цель — создать боеспособный коллектив единомышленников, — сказал Оборин. — Задача-минимум — не оказаться в зоне вылета по итогам грядущего чемпионата ФНЛ, а задача-максимум — побеждать в каждом матче. Необходимо избежать повторения не самых лучших результатов "Факела" в двух предыдущих сезонах".

62-летний Оборин сменил на посту главного тренера "Факела" Сергея Булатова , возглавлявшего команду с 5 апреля 2019 года. До этого с 2017 года воронежский клуб возглавлял был Игорь Плывин, который покинул свой пост до истечения срока действия контракта по соглашению сторон.

Оборин работал с 1995 по 2006 год в пермском "Амкаре", с которым стал победителем первого дивизиона (2003). Также специалист работал в самарских "Крыльях Советов" и "Сибири".

В турнирной таблице прошедшего сезона ФНЛ "Факел" занял 17-е место, набрав 41 очко.