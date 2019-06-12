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Английского тренера посадили на 24 года за насилие над юными футболистами 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: SOLENT NEWS & PHOTO AGENCY
Бывший тренер английского «Саутгемптона» Боб Хиггинс приговорен к тюремному заключению на срок в 24 года и три месяца за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает «Би-би-си».
По информации издания, от действий 66-летнего тренера пострадали 24 человека, большинство из которых занималось в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед». Его жертвы во время судебного разбирательства заявили, что из-за случившегося столкнулись с психологическими трудностями.
Прокурор добавил, что футболисты считали Хиггинса наставником и вторым отцом. Отмечается, что тренер домогался своих подопечных во время массажа после тренировок, а также дома, прижимаясь к ним на диване.
В январе 2018-го врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах гимнасток. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.
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Футбол , Ларри Нассар , Боб Хиггинс
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