Английского тренера посадили на 24 года за насилие над юными футболистами

Бывший тренер английского «Саутгемптона» Боб Хиггинс приговорен к тюремному заключению на срок в 24 года и три месяца за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, от действий 66-летнего тренера пострадали 24 человека, большинство из которых занималось в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед». Его жертвы во время судебного разбирательства заявили, что из-за случившегося столкнулись с психологическими трудностями.

Прокурор добавил, что футболисты считали Хиггинса наставником и вторым отцом. Отмечается, что тренер домогался своих подопечных во время массажа после тренировок, а также дома, прижимаясь к ним на диване.