СМИ: Вратарь «Локомотива» Гильерме может перейти в «Спартак»

По информации «СЭ», Маринато Гильерме и «Локомотив» пока не договорились о продлении контракта, клуб не утраивают условия, выдвинутые футболистом.

Голкипер сборной России по футболу и ФК «Локомотив» может продолжить карьеру в «Спартаке» . Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации журналистов, «Локомотив» считает завышенной сумму подписного бонуса в 3 миллиона евро, а также зарплату порядка трех миллионов евро.

У Маринато Гильерме заканчивается контракт в декабре 2019 года. В ближайшее время спортсмен начнет вести переговоры с другими командами, если так и не сможет прийти к компромиссу с «Локомотивом».

В «Спартаке» «Звезде» ситуацию комментировать отказались.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года, в составе клуба он становился чемпионом России в сезоне 2017-2018 гг.