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Андрей Лунев: приношу извинения сотрудникам, которых оскорбил 

Вести.Ru + ещё 63 11 минут назад
Фото: ТАСС
Голкипер сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Лунев принес искренние извинения за то, что устроил разборки с представителями одной из авиакомпаний в аэропорту Внуково.
"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений, — приводит слова Лунева пресс-служба "Зенита". — Никаких претензий к авиакомпании у меня быть не может: я всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что обстоятельства бывают разными, но такое поведение с моей стороны неприемлемо".
Напомним, вратарь был задержан полицейскими, прошел медосвидетельствование, показавшее наличие алкоголя в крови. В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве. Футболист в итоге заплатил административный штраф и улетел в Санкт-Петербург другим рейсом.
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Футбол , Андрей Лунев , Зенит , Международный аэропорт Внуково
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