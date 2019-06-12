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«Был пьян и вел себя вызывающе». Вратарь сборной России Лунев устроил скандал во Внуково 

SPORT24.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев был задержан в Москве в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Baza.
«Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника.
После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле, сообщает 5-tv.ru. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
Вчера, 11 июня, Лунев был запасным вратарем сборной России в отборочном матче Евро-2020 против национальной команды Кипра. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой российских футболистов со счетом 1:0. Лунев провел весь матч в запасе.
В завершившемся сезоне Лунев впервые в карьере стал чемпионом России, заняв 1-е место в РПЛ в составе «Зенита». В 29 матчах РПЛ-2018/19 он пропустил 28 голов.
Это не первый скандальный случай с участием футболистов «Зенита» в этом сезоне. Нападающий Александр Кокорин с октября 2018 года находится в СИЗО по итогам двух драк в центре Москвы. Защитника Зенита Ивана Новосельцева, в последнее время игравшего в аренде в «Ростове», заподозрили в том, что он переписывал на маму совместно нажитое с женой имущество.
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Комментарии29
Футбол , Андрей Лунев , Иван Новосельцев , Александр Кокорин , Зенит , Международный аэропорт Внуково , ФСИН , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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