«Был пьян и вел себя вызывающе». Вратарь сборной России Лунев устроил скандал во Внуково

«Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника.

После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле, сообщает 5-tv.ru. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

Вчера, 11 июня, Лунев был запасным вратарем сборной России в отборочном матче Евро-2020 против национальной команды Кипра. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой российских футболистов со счетом 1:0. Лунев провел весь матч в запасе.

В завершившемся сезоне Лунев впервые в карьере стал чемпионом России, заняв 1-е место в РПЛ в составе «Зенита». В 29 матчах РПЛ-2018/19 он пропустил 28 голов.