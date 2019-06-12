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СМИ: «Рома» проявляет интерес к Дриусси 

Спорт-Экспресс + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в "Роме"​. 23-летний аргентинец может стать одной из первых покупок нового тренера римлян Паулу Фонсеки, утверждает Calciomercato.
По информации источника, Дриусси рассматривается как замена Эдину Джеко, который в ближайшее время завершит трансфер в "Интер".
Действующий контракт Дриусси с "Зенитом" рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13,5 миллионов евро.
В сезоне 2018/19 Себастьян Дриусси провел за петербургский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
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Футбол , Паулу Фонсека , Себастьян Дриусси , Зенит
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