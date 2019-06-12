«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунев полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за не согласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — сообщил «Чемпионату» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Напомним, вчера, 11 июня, сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0).