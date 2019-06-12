Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В «Зените» прокомментировали инцидент с участием голкипера сборной России и петербургского клуба Андрея Лунёва, произошедший накануне в аэропорту Внуково.
«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунев полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за не согласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — сообщил «Чемпионату» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.
Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Напомним, вчера, 11 июня, сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0).
Чемпионат.com: последние новости
Дзюба: концовка с Кипром далась тяжело, у меня уже в глазах начало темнеть Россия — Кипр: Ионов открыл счёт в матче Черчесов: Чалов сидел на скамейке в матче с Кипром и делал это заслуженно
Комментарии5
Футбол , Антон Макаренко , Андрей Лунев , Зенит , Международный аэропорт Внуково , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гильерме может перейти в «Спартак»
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Героя Олимпиады в Сочи выживают из сборной России?
Квитова снялась с турнира в Бирмингеме
Фрум пропустит «Тур де Франс»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение