«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы»

Московский «Спартак» ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Ромы» аргентинца Эсекьеля Понсе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые предложили игроку оклад в 1,8 миллиона евро в год с бонусами. Потенциальная сделка оценивается в семь миллионов евро. Переговоры с итальянской стороной ведет новый генеральный директор москвичей Томас Цорн, известный по работе футбольным агентом.

22-летний аргентинец перешел в «Рому» в 2015-м из «Ньюэллс Олд Бойз». Тем не менее, Понсе не провел в основном составе «Ромы» ни одного матча. Римляне каждый сезон отправляли футболиста в аренду.

Аргентинец успел поиграть в испанской «Гранаде», французском «Лилле», а завершившийся сезон он провел в Греции, выступая за АЕК. В 27 матчах за греческий клуб Понсе забил 16 голов.