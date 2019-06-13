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«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы» 

Lenta.ru + ещё 15 47 минут назад
Фото: Lucas Uebel / Getty Images
Московский «Спартак» ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Ромы» аргентинца Эсекьеля Понсе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Красно-белые предложили игроку оклад в 1,8 миллиона евро в год с бонусами. Потенциальная сделка оценивается в семь миллионов евро. Переговоры с итальянской стороной ведет новый генеральный директор москвичей Томас Цорн, известный по работе футбольным агентом.
22-летний аргентинец перешел в «Рому» в 2015-м из «Ньюэллс Олд Бойз». Тем не менее, Понсе не провел в основном составе «Ромы» ни одного матча. Римляне каждый сезон отправляли футболиста в аренду.
Аргентинец успел поиграть в испанской «Гранаде», французском «Лилле», а завершившийся сезон он провел в Греции, выступая за АЕК. В 27 матчах за греческий клуб Понсе забил 16 голов.
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Футбол , Спартак
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