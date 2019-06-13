Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Соловьёв поспешил с реакцией на приговор Кокорину и Мамаеву 

News.ru + ещё 86 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о новом приговоре футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд?, — написал Соловьёв в своем Telegram-канале.
Затем журналист осознал свою ошибку ошибку и написал:
Ааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся, — заключил он.
Судья Ольга Неделина решила, что первая инстанция неправильно квалифицировала действия подсудимых как ч.1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», не указав пункт «а», который предусматривает хулиганство с применением оружия или предметов используемых как оружие. Таковым суд посчитал стул, который применялся в драке. Тем самым удовлетворена апелляция прокуратуры. В то же время апелляция адвокатов подсудимых отклонена, обвиняемым назначено прежнее наказание.
Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву.
News.ru: последние новости
Сын Леонида Слуцкого призвал всех покидать Россию Барик сравнил дело Кокорина и Мамаева с делом Голунова Сёмин посоветовал пострадавшим от Кокорина направить деньги в детдома
Комментарии58
Футбол , Павел Мамаев , Владимир Соловьев , Александр Кокорин , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев объяснил свою улыбку в суде
Стало известно, когда Макгрегор проведёт следующий бой
Сына экс-хоккеиста заподозрили в убийстве матери
«Только один удар стулом»: трагедия Кокорина и Мамаева1
Жестоко убита жена легендарного спортсмена38
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение