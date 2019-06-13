Владимир Соловьёв поспешил с реакцией на приговор Кокорину и Мамаеву

Павлу Мамаеву. Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о новом приговоре футболистам Александру Кокорину Отменен приговор Кокорину и Мамаеву По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд?, — написал Соловьёв в своем Telegram-канале. Затем журналист осознал свою ошибку ошибку и написал: Ааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся, — заключил он. Судья Ольга Неделина решила, что первая инстанция неправильно квалифицировала действия подсудимых как ч.1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», не указав пункт «а», который предусматривает хулиганство с применением оружия или предметов используемых как оружие. Таковым суд посчитал стул, который применялся в драке. Тем самым удовлетворена апелляция прокуратуры . В то же время апелляция адвокатов подсудимых отклонена, обвиняемым назначено прежнее наказание. Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву.