ВЦИОМ: спустя год после ЧМ-2018 почти 90% россиян убеждены, что его организовали достойно

Почти 90% россиян уверены, что страна достойно организовала проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, 62% считают, что этот опыт был полезен для России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство наших сограждан (89%) считают, что Россия успешно справилась с организацией чемпионата мира по футболу — 2018. Также россияне по-прежнему уверены, что это событие принесло для нашей страны больше пользы (62%), нежели вреда (9%)", — говорится в сообщении.

По данным опроса, за прошедший год снизилась доля безразличных к футболу граждан — с 57% в 2018 году до 51% в 2019 году. К примеру, за событиями чемпионата России по футболу, который завершился в мае, в той или иной степени следили 50% россиян.

Кроме того, результаты опроса показывают, что сами россияне стали активнее заниматься спортом и физкультурой. За последние два года число граждан, которые никогда не занимались спортом, снизилось с 23% в 2017 году до 15% в 2019 году.

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.