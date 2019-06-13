Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Кокорина: Будем обжаловать это решение суда 

Газета.Ru + ещё 41 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Мосгорсуда по апелляции приговора Александра и игрока "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает Sport24.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила сроки задержания неизменными.
"Будем обжаловать во всевозможные инстанции: кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ. Не подавали заново, потому что ожидали, а вдруг случится чудо, но его так и не случилось. Через недели две апелляционный приговор поступит в следственный изолятор, и потом они должны отправиться по этапу в пределах Золотого кольца", — сказал Ромашов.
Также он отметил, что надежд на суд у него изначально не было.
"Однако у меня сохранялась надежда на то, что хоть что-то скостят, что будет продемонстрирована хоть какая-то видимость правосудия", — добавил адвокат.
Ранее тренер "Локомотива" прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым.
Газета.Ru: последние новости
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Сын Леонида Сулоцкого призвал покинуть Россию Тренер "Локомотива" прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , ЕСПЧ , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев объяснил свою улыбку в суде
Стало известно, когда Макгрегор проведёт следующий бой
Сына экс-хоккеиста заподозрили в убийстве матери
«Только один удар стулом»: трагедия Кокорина и Мамаева2
Жестоко убита жена легендарного спортсмена38
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение