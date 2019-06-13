Адвокат Кокорина: Будем обжаловать это решение суда

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила сроки задержания неизменными.

"Будем обжаловать во всевозможные инстанции: кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ. Не подавали заново, потому что ожидали, а вдруг случится чудо, но его так и не случилось. Через недели две апелляционный приговор поступит в следственный изолятор, и потом они должны отправиться по этапу в пределах Золотого кольца", — сказал Ромашов.

Также он отметил, что надежд на суд у него изначально не было.

"Однако у меня сохранялась надежда на то, что хоть что-то скостят, что будет продемонстрирована хоть какая-то видимость правосудия", — добавил адвокат.