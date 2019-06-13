Тренер «Локомотива» прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Заседание по апелляции проходит сегодня, 13 июня.

"Максимум, что они заслуживают, это 15 суток. А те, кто пострадал от их действий, наверное, тоже могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не нужно пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию. Надо было взять и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет…", — цитирует наставника столичного клуба "Аргументы и Факты",

8 мая Пресненским судом Москвы футболисты были приговорены по делу о двух драках в центре столицы на полтора года и год и пять месяцев тюремного заключения соотвественно.