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Тренер «Локомотива» прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин считает, что форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не должны нести строгое наказание, сообщает "Советский спорт".
Заседание по апелляции проходит сегодня, 13 июня.
"Максимум, что они заслуживают, это 15 суток. А те, кто пострадал от их действий, наверное, тоже могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не нужно пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию. Надо было взять и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет…", — цитирует наставника столичного клуба "Аргументы и Факты",
8 мая Пресненским судом Москвы футболисты были приговорены по делу о двух драках в центре столицы на полтора года и год и пять месяцев тюремного заключения соотвественно.
Ранее сообщалось, что адвокат Кирилла Кокорина высказался относительно проходящего заседания.
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Футбол , Павел Мамаев , Юрий Семин , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Зенит , Советский спорт
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