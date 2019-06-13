Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире, Месси стал четвертым

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогостоящим футболистом в мире, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.

Стоимость трансфера 20-летнего Мбаппе оценивается в 252 миллиона евро. В топ-3 самых дорогих футболистов мира исследовательский центр также включил нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха (219,6 млн) и полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (207,8 млн).

Представителей России или российских клубов в рейтинге, составлявшемся для топ-5 европейских лиг, нет.