Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогостоящим футболистом в мире, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.
Стоимость трансфера 20-летнего Мбаппе оценивается в 252 миллиона евро. В топ-3 самых дорогих футболистов мира исследовательский центр также включил нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха (219,6 млн) и полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (207,8 млн).
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси — на четвертом месте рейтинга (167,4 млн). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (118,1) — на 20-м месте.
Представителей России или российских клубов в рейтинге, составлявшемся для топ-5 европейских лиг, нет.