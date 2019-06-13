Мамаев объяснил свою улыбку в суде

«Мы приезжаем на заседание в хорошем настроении, а потом пишут, что мы не исправились. Из этой ситуации нужно выходить с добром. Нам много писем писали, всем спасибо. Всем родным, близким, в первую очередь супруге, огромное спасибо. Не плакать же нам», — сказал Мамаев в последнем слове.

Александр Кокорин добавил, что недавно общался с человеком, который получил один год и четыре месяца колонии за убийство по неосторожности.

«Ему дал год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» — приводит слова Кокорина Sport24.

В четверг Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов и представление прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Приговор Пресненского суда был отменен, но сроки наказания для спортсменов остались прежними: полтора года для братьев Кокориных и год и пять месяцев для Мамаева и Протасовицкого.