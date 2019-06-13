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«Зенит» хочет заполучить игрока «Бетиса» Камарасу 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский "Зенит" интересуется центральным полузащитником "Бетиса" Виктором Камарасой, сообщает Sport24.
Испанский хавбек начал профессиональную карьеру в "Леванте", после чего поиграл в аренде в "Алавесе". В 2017 году он стал игроком "Бетиса", заключив с клубом пятилетнее соглашение.
Прошлый сезон 25-летний Камараса провел на правах аренды в "Кардифф Сити". В 32 матчах английской премьер-лиги он забил 5 мячей и сделал 4 голевых передачи. В активе Камарасы также 4 матча за молодежную сборную Испании.
Ранее стало известно, что голкипера "Зенита" Лунева задержали в аэропорту Внуково.
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Футбол , Виктор Камараса , Зенит , Международный аэропорт Внуково
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