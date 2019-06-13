«Зенит» хочет заполучить игрока «Бетиса» Камарасу

Испанский хавбек начал профессиональную карьеру в "Леванте", после чего поиграл в аренде в "Алавесе". В 2017 году он стал игроком "Бетиса", заключив с клубом пятилетнее соглашение.

Прошлый сезон 25-летний Камараса провел на правах аренды в "Кардифф Сити". В 32 матчах английской премьер-лиги он забил 5 мячей и сделал 4 голевых передачи. В активе Камарасы также 4 матча за молодежную сборную Испании.