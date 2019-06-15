СМИ: «Наполи» согласовал с «Реалом» аренду Хамеса за 10 миллионов евро

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Наполи"​, сообщает Football Italia со ссылкой на Radio CRC. Стороны согласовали детали годичной аренды, неаполитанцы должны будут выплатить 10 миллионов евро.

Сумма выкупа пока еще не согласована. "Наполи" настаивает на 30 миллионах, но "Реал" хочет на 10 миллионов больше.

В сезоне 2018/19 27-летний Хамес выступал за "Баварию". На его счету 28 матчей во всех турнирах, 7 голов и 6 результативных передач.

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