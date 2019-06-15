Главный тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне взял в жёны свою возлюбленную Карлу Перейру. Церемония бракосочетания прошла в пятницу, 14 июня, в Буэнос-Айресе. На торжестве присутствовали родные и друзья молодожёнов.

«Мы очень счастливы!» — написала Перейра на странице в «Инстаграме». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ｃａｒｌａ Ｐｅｒｅｙｒａ (@carla.pereyra15) 14 Июн 2019 в 8:31 PDT