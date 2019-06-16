Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси высказался о поражении от Колумбии 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча первого тура группового этапа Кубка Америки, передает "Советский спорт".
"Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами. Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов.
Форвард отметил, что колумбийцы грамотно воспользовались контратаками.
"Это и стоило нам поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Все по-прежнему зависит от нас. Непросто начинать турнир с поражения, но если мы победим Парагвай, то вернемся к комфортной ситуации", — отметил Месси.
Встреча завершилась победой сборной Колумбии со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru: последние новости
Марадона отомстил англичанам за Форлклендские остова Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы Сборная России вышла на 43-е место в рейтинге ФИФА
Футбол , Лионель Месси , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева представила новый показательный номер
Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ
Марадона вспомнил о «руке бога»
Ковальчук может лишиться контракта с «Кингз»
Усик отказался от чемпионского пояса
Видео
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение