Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед» 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Rui Vieira / AP
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о намерении продолжить карьеру в другом клубе. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит The Guardian.
«После этого сезона, ставшего лучшим в моей карьере, мне кажется, настало время попробовать себя где-то в другом месте. Я подумываю найти себе новый вызов в новом клубе», — заявил Погба.
15 июня испанская Marca сообщала, что «Манчестер Юнайтед» не желает продавать Погба мадридскому «Реалу». Сам игрок заинтересован в переходе в «королевский клуб», однако не намеревается давить на руководство своей нынешней команды.
В минувшем сезоне Погба сыграл в 35 матчах Английской премьер-лиги, забил 13 мячей и отдал 9 передач. «Манчестер Юнайтед» набрал 66 очков и финишировал на шестом месте в таблице. В следующем сезоне манкунианцы примут участие в Лиге Европы.
Вместе со сборной Франции Погба стал чемпионом мира-2018.
Последние новости
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой РПЦ передумала строить храм в сквере Екатеринбурга Индия начала торговую войну с США
Футбол , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельные сборы: 17-летний биатлонист погиб в Крыму8
Надаль похвалил себя за скромность
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко4
Видео
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение