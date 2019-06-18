СМИ: «Манчестер Юнайтед» повысит зарплату Погба, чтобы футболист остался в клубе

Ранее Погба в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб. По информации источника, чтобы сохранить 26-летнего полузащитника в команде, руководство "Манчестер Юнайтед" готово повысить зарплату с €325 тыс. в неделю до €561 тыс. Также отмечается, что испанский "Реал" уже отправил запрос в английский клуб с предложением в €101 млн, однако эта сумма не соответствует ожиданиям "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" также заинтересован в возвращении Погба, который покинул клуб в 2016 году, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В "Ювентусе" Погба стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны, проведя 178 игр, в которых забил 34 гола и отдал 43 результативные передачи.

В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков.