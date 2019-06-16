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В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» 

ТАСС + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сильный ливень, обрушивший в воскресенье на Волгоград недельную норму осадков, размыл часть склона у стадиона "Волгоград-Арена". Власти устраняют последствия стихии, сообщили ТАСС в администрации города.
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", — сообщил представитель волгоградской мэрии.
По его словам, сейчас последствия стихии устраняют специалисты дорожных служб — участок дороги огорожен, при помощи спецтехники бригады рабочих убирают грунт с полотна.
"Полностью выполнить все работы планируется к утру. Угрозы нарушения целостности склона у Нулевой продольной магистрали нет", — отметил представитель горадминистрации.
По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов на город выпало порядка 11 мм осадков, что соответствует недельной норме.
Впервые ливень размыл склон у "Волгоград-Арены" 15 июля прошлого года, тогда в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В октябре 2018 власти Волгограда полностью завершили работы по устройству щебеночного покрытия склона и восстановили работу ливневого коллектора. Однако испытания стихией в воскресенье он не прошел.
В социальных сетях жители выкладывают видео, как с потоками воды после ливня не справляются коллекторы и в других местах города — автомобили аккуратно переезжают затопленные перекрестки, некоторые пешеходы переходят улицы без обуви, почти по колено в воде. Эти факты в городской администрации пока не комментируют.
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Футбол , ИТАР-ТАСС
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