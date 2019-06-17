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«Барселона» и «Валенсия» готовы обменяться вратарями 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Барселона" и "Валенсия" ведут переговоры о возможном обмене вратарями, сообщает "Советский спорт".
Речь идет о голкипере каталонского клуба Яспере Силлессене и вратаре "летучих мышей" Нето.
По информации RAC1, встреча между представителями клубов состоялась 17 июня. Оба игрока, по слухам, готовы к подобной сделке.
Силлессен недоволен малым количеством игровой практики в "Барселоне", где он является дублером Марка-Андре Тер Штегена. Действующий контракт 30-летнего голландца с каталонцами рассчитан до 2021 года и содержит в себе пункт об отступных в размере 60 млн евро.
В сезоне-2018/19 Силлессен провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, пропустив при этом 13 мячей. Статистика 29-летнего бразильца Нето — 49 пропущенных мячей в 47 матчах за "Валенсию" в сезоне-2018/19.
Ранее Барселона получила предложение по пяти игрокам клуба.
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