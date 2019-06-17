Названы десять главных злодеев в спорте

Болельщики выбрали десять спортсменов, которые являются главными злодеями на мировой арене, передает "Советский спорт".

Рейтинг составили слушатели подкаста ESPN. На первое место они поместили полузащитника "Барселоны" Луиса Суареса . Его неспортивное поведение на поле давно всем известно, он часто даже кусает своих противников.