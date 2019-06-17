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Названы десять главных злодеев в спорте 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики выбрали десять спортсменов, которые являются главными злодеями на мировой арене, передает "Советский спорт".
Рейтинг составили слушатели подкаста ESPN. На первое место они поместили полузащитника "Барселоны" Луиса Суареса. Его неспортивное поведение на поле давно всем известно, он часто даже кусает своих противников.
Также в десятку вошли Джоуи Бартон, Майк Тайсон, Жозе Моруинью, Диего Коста, Флойд Мейвейзер, Серхио Рамос, Дэвид Уорнер, Диего Марадона, Рой Кин.
Ранее сообщалось, что был объявлен лучший игрок "Зенита" по версии болельщиков.
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