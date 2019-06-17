Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат сообщил о сроках этапирования Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста в колонию, передает "Спорт-Экспресс".
Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий в скором времени должны быть переведены из СИЗО в колонию.
"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", — заявил Бушманов.
13 июня суд оставил без изменения сроки наказания для футболистов.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" не изменил решения по контракту Мамаева.
Газета.Ru: последние новости
Налоговая служба Бразилии заблокировала недвижимость Неймара Футболисты "Реала" устроили забастовку Названы десять главных злодеев в спорте
Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ
Еще 14 легкоатлетов РФ получили нейтральный статус1
Рамос потратил на свою свадьбу 3 миллиона евро
Гацкан остается с «Ростовом»
«Выкручивает мне лопатку». Степанова — о работе с Букиным
Видео
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение