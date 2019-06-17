Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста в колонию, передает "Спорт-Экспресс".
Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий в скором времени должны быть переведены из СИЗО в колонию.
"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", — заявил Бушманов.
13 июня суд оставил без изменения сроки наказания для футболистов.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" не изменил решения по контракту Мамаева.