Адвокат сообщил о сроках этапирования Кокорина и Мамаева

"Сначала должно поступить постановление, потом, в течение недели-двух будет решаться, куда их будут этапировать. В любом случае, по правилам ФСИН, информация о том, куда отправили осужденных, станет известна после того, как они прибудут в место для отбытия заключения. До этого момента информация не разглашается", — заявил Бушманов.

13 июня суд оставил без изменения сроки наказания для футболистов.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" не изменил решения по контракту Мамаева.