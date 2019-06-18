Украинский футболист помечтал о российских зарплатах

Украинский футболист Евгений Хачериди «вряд ли» перешел бы в российский клуб, если бы был выбор, а если бы не было, то «надо же семью кормить». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Зе Интервьюер».

31-летний Хачериди, ныне игрок греческого ПАОКа, отказался осудить другого украинца, Ярослава Ракицкого, за переход в петербургский «Зенит» . По его словам, Ракицкий — нормальный парень, «Зенит» — достойная команда, а зарплата там — хорошая.

«Переход в "Зенит" — это его право. Да, там Россия, но для меня политика в стороне», — подчеркнул Хачериди.

На вопрос о том, перешел бы он сам в российскую команду, Хачериди ответил, что «врать не будет» — перешел бы, если бы приглашение из России было единственным, иначе — «вряд ли». Футболист объяснил это тем, что «надо же семью кормить».