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Глушаков покинул футбольный клуб «Спартак» 

ТАСС + ещё 40 39 минут назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Глушаков был выведен из основного состава клуба 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября он вернулся к тренировкам с основой.
Глушаков перешел в "Спартак" из московского "Локомотива" в 2013 году. Всего за "Спартак" полузащитник провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач. В составе красно-белых он становился чемпионом России (2017) и бронзовым призером турнира (2018), а также обладателем Суперкубка России (2017).
В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
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Футбол , Массимо Каррера , Денис Глушаков , Спартак
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