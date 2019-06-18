Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комличенко впервые стал отцом 

Чемпионат.com + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко впервые стал отцом. Марина, супруга российского футболиста, накануне родила мальчика. Сына назвали Тимофей. О радостном событии стало известно из «инстаграма» футболиста.
Напомним, в минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы.
Успехи Николая в «Младе Болеслав» привлекли к нему внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова — футболист был впервые в карьере вызван в национальную команду на матчи отборочного цикла Евро-2020.
Ранее сообщалось об интересе к Комличенко со стороны греческого «ПАОК».
Чемпионат.com: последние новости
Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции, дело в ЧМ-2022 в Катаре Хачериди: с Ракицким не поддерживаю отношений Колосков: если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть
Футбол , Станислав Черчесов , Николай Комличенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин захотел в одну колонию с братом
Федерер вышел во второй круг турнира в Халле
Названы пары отборочного раунда Лиги Чемпионов
Порье обещал отправить в нокаут Хабиба
Адвокат Платини описал его допрос
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение