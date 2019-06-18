Появились подробности задержания Мишеля Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини не проходит обвиняемым в расследовании коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

Полиция задержала француза, чтобы допросить его в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки турнира. Уточняется, что Платини не был арестован: в адрес бывшего главы УЕФА не предъявлено никаких обвинений.

Ранее 18 июня Independent сообщила об аресте француза в пригороде Парижа.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.