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Появились подробности задержания Мишеля Платини 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Petros Karadjias / AP
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини не проходит обвиняемым в расследовании коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры.
Полиция задержала француза, чтобы допросить его в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки турнира. Уточняется, что Платини не был арестован: в адрес бывшего главы УЕФА не предъявлено никаких обвинений.
Ранее 18 июня Independent сообщила об аресте француза в пригороде Парижа.
Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.
В декабре 2015 года Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Бывшего функционера наказали за нарушения Кодекса этики ФИФА после того, как он получил на свой личный счет два миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера, в итоге также отстраненного. Позднее срок дисквалификации француза был сокращен до шести лет.
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Комментарии
Футбол , Мишель Платини , Йозеф Блаттер , УЕФА
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