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Стали известны пары отборочного раунда Лиги Чемпионов 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня, 18 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Согласно информации с официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пары распределились так:

Группа 1

"Нымме Калью" (Эстония) — "Шкендия" (Македония)
"Судува" (Литва) — "Црвена Звезда" (Сербия)
"Арарат-Армения" (Армения) — АИК (Швеция)
"Астана" (Казахстан) — ЧФР (Румыния)
"Лудогорец" (Болгария) — "Ференцварош" (Венгрия)

Группа 2

"Селтик" (Шотландия) — "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Шериф" (Молдавия) — "Сабуртало" (Грузия)
"Дюделанж" (Люксембург) — "Валлетта" (Мальта)
"Партизани" (Албания) — "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" Братислава (Словакия) — "Сутьеска" (Черногория)

Группа 3

"Линфилд" (Северная Ирландия) — "Русенборг" (Норвегия)
"Валюр" (Исландия) — "Марибор" (Словения)
"Дандолк" (Ирландия) — "Рига" (Латвия)
"ТНС" (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) — "Торсхавн" (Фарерские острова)
БАТЭ (Белоруссия) — "Пяст" (Польша).
Матчи пройдут 9, 10 и 16, 17 июля.
Ранее назван самый скоростной игрок в Лиге чемпионов.
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Футбол , Слован , ФК "Астана" , Рамблер , Советский спорт
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